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"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري بدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي "ولاية شرق الاستوائية" جنوب السودان علي بحر الجبل بالقرب من الحدود الأوغندية، والتي تم الانتهاء من إنشائها مؤخرًا، وذلك في إطار تفعيل وتوطيد أواصر التعاون مع دول حوض النيل وجمهورية جنوب السودان بصفة خاصة.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى أن أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي تعد أحد إنجازات مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان، مؤكدة أن المحطة تشمل المقياس المتدرج لرصد مناسيب بحر الجبل بالإضافة إلى أن المبني السكني والإداري محاطًا بسور خرساني لحماية المحطة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استخدام أحدث الأجهزة والمعدات واللنشات الخاصة بقياس المناسيب والتصرفات، مشيرة إلى أن المحطة تساهم في تجميع البيانات والقياسات اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة للحد من مخاطر الفيضانات بجنوب السودان، كما تشمل المحطة بئر جوفي لمياه الشرب يعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والأهالي.
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)
"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)

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