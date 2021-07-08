"الري" تبدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان (صور)

أعلنت وزارة الموارد المائية والري بدأ أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي "ولاية شرق الاستوائية " جنوب السودان علي بحر الجبل بالقرب من الحدود الأوغندية، والتي تم الانتهاء من إنشائها مؤخرًا، وذلك في إطار تفعيل وتوطيد أواصر التعاون مع دول حوض النيل وجمهورية جنوب السودان بصفة خاصة.





وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى أن أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي تعد أحد إنجازات مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان، مؤكدة أن المحطة تشمل المقياس المتدرج لرصد مناسيب بحر الجبل بالإضافة إلى أن المبني السكني والإداري محاطًا بسور خرساني لحماية المحطة.



