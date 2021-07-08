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نتائج الأهلي والمقاولون العرب مع صافرة محمود البنا قبل موقعة الليلة

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:50 م
محمود البنا
محمود البنا
علاء خليف
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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي مع المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويعاون "البنا" في إدارة اللقاء كلا من: سامي هلهل وهاني خيري (مساعدين)، وعباس حسن (حكم رابع)، وصبحي العمراوي (حكم فيديو)، وإبراهيم محجوب (مساعد حكم فيديو).

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "بتروسبورت".

ماذا فعل الأهلي والمقاولون مع صافرة "البنا"؟

الأهلي:

- عدد المباريات 32 مباراة
- الانتصارات 24 مباراة
- الهزائم 2 مباراة
- التعادلات 6 مباريات
- ركلات الجزاء المحتسبة له 7 ركلات
- البطاقات الصفراء 44 بطاقة
- البطاقات الحمراء 4 بطاقات
- مباريات الموسم الحالي 3 مباريات (فاز بها جميعًا)

المقاولون العرب:

- عدد المباريات 7 مباريات 
- الانتصارات 3 مباريات
- الهزائم 4 مباريات
- التعادلات (لا يوجد)
- ركلات الجزاء المحتسبة له 1 ركلة
- البطاقات الصفراء 19 بطاقة
- البطاقات الحمراء 2 بطاقة 
- مباريات الموسم الحالي 1 مباراة (فاز بها)

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك ترتيب البطولة برصيد 61 نقطة، ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

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