موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة لها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.