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بحضور السيسي.. ما لا تعرفه عن المؤتمر الوزاري الثامن للتعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء نجاح الحكومة المصرية في تنظيم واستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، الذي يعكس الحرص على تعزيز الأهداف الشاملة للمنظمة.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

١. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

٢. يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.

٣. نجحت الحكومة المصرية في تنظيم واستضافة المؤتمر الثامن الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

٤. ألقت هيلين ماري لورانس رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر، كلمة ترحيب بضيوف المؤتمر كما استعرضت أجندة عمل المؤتمر.

٥. كما دعت هيلين ماري لورانس رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لرئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري حول المرأة.

٦. تحرص مصر على تعزيز الأهداف الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي وتوطيد دعائم العمل الإسلامي المشترك للنهوض بالمرأة في المجالات كافة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انطلاق المؤتمر الوزاري بالعاصمة الإدارية، يعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، ويؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

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