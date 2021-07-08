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تعرف على آخر التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
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مازالت الفنانة دلال عبد العزيز تعالج من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا،  بعد مرور أكثر من شهرين على دخولها إلى المستشفى مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم بعد إيجابية تحاليلهما. 

حالة الفنانة دلال عبد العزيز 

ورغم سلبية نتائج تحاليل فيروس كورونا للفنان سمير غانم إلا أنه رحل نتيجة توابع أعراض المرض، لكن زوجته دلال عبد العزيز مازالت تقاوم في المستشفى ولا تستطيع التخلي عن الأكسجين الصناعي. 

وكشف الدكتور محمود عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، في تصريحات إعلامية له أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة "متلازمة كوفيد طويل الأمد"، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا. 

وأوضح الدكتور محمود عوض تاج الدين في تصريحاته أن حالة عبد العزيز من الحالات النادرة أو القليلة التي تعاني من آثار ما بعد الإصابة لفترة طويلة، حتى بعد الشفاء من فيروس كورونا. 

وأكد مستشار الرئيس في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن، ردا على سؤال مقدم البرنامج حول نسبة تعافي المرضى المصابين بتليف الرئتين بعد إصابتهم بكورونا، مثل الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي، على أن نسبا قليلة من الحالات تصل من 10% إلى 15% هي التي تظل تعاني من بعض الأعراض عقب التعافي من كورونا. 

وتشمل هذه الأعراض وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وبذل مجهود أقل، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة، وهذه التليفات قد تشفى سريعا في بعض الحالات، وهناك حالات تحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي مرة أخرى.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن تم رصد حتى الآن نحو 23 مشكلة لمضاعفات الفيروس، من الممكن أن يتعرض لها المتعافي من كورونا.

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