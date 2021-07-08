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قمص ودياكونيين واجتماع لمجمع الكهنة في إيبارشية شمال الجيزة
الخميس 08/يوليو/2021 - 01:33 م
ماريان ناجى
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صلى نيافة الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمهندسين، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح بدأت صلوات رسامة القس صموئيل عزمي كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بإمبابة، قمصًا، وكذلك سيامة الشماس مجدي عبد المالك في درجة دياكون للخدمة في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بجزيرة الوراق، والشماس بشرى شحاتة في درجة دياكون للخدمة في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بجزيرة الوراق وكنيسة القديس مارمرقس الرسول بإمبابة.
وعقب القداس بدأ اللقاء الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية بحضور نيافة الأنبا يوحنا.
جرت صلوات القداس وفعاليات لقاء الآباء الكهنة بتطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية الصحية.
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