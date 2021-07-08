وكيل الأزهر يتفقد امتحانات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر



تفقد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، امتحانات نهاية المستوى الأول من السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية، دفعة ٢٠٢٠ ٢٠٢١م، والتي يقيمها الجامع الأزهر بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ وذلك بهدف الاطمئنان على سير لجان الامتحانات بشكل هادئ ومنضبط مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والصحية للطلاب والمراقبين كافة.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتأكيد على أهمية دور الأروقة الأزهرية في المحافظة على الأمن الفكري للمجتمع وإتاحة العلم الشرعي لكافة فئاته؛ بهدف بيان سماحة الإسلام وشريعته الغراء، والتصدي للتيارات الفكرية المتطرفة.