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القومي للمرأة: وضع السيدات في الأقاليم اختلف للأفضل خلال عهد السيسي (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت ماجدة محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إيمانا قويا بقدرات المرأة ودورها، ويعد داعما كبيرا للمرأة على مختلف المستويات.

وأشارت "ماجدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن السماح بتعيين المرأة في مجلس الدولة كان حلما للمرأة المصرية تحقق في عهد الرئيس السيسي، فضلا عن صدور عدد من التشريعات التي ضمنت للمرأة حقوقها، ومنها قانون الإرث والذي خرج بعد معانا طويلة للمرأة مع هذا الأمر.

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة، أن المرأة ينتظرها مزيد من التمكين خلال الفترة المقبلة في مجالس المحليات، لافتة إلى أن وضع المرأة في الأقاليم اختلف للأفضل وتحسن بشكل كبير خلال عهد الرئيس السيسي.

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