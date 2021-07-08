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غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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‎شنت مديرية الصحة من خلال إدارة العلاج الحر حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية للعلاج الحر بنطاق مركزي تمي الامديد ودكرنس وقرر محافظ الدقهلية غلق 35 منشأة غير مرخصة شملت عيادات خاصة تعمل فى التخصصات المختلفة ومراكز علاج طبيعي ومعامل تحاليل

‎ومن ناحيته قرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين


‎ جاء قرار محافظ الدقهلية بناء على
‎التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج الحملات المشار إليها حيث أوضح التقرير أنه تم المرور على 80 منشأة طبية خاصة مابين عيادات تخصصات مختلفة ومعامل تحاليل طبية ومراكز علاج وتم رصد 25 عيادة خاصة و10 معامل ومراكز غير مرخصةووجود مخالفات جسيمه بهم،



‎هذا وقد أكد " مختار " على أهمية
‎تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة وكذا الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين


‏‎وأضاف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم عمل 8 إنذارات للمنشآت الطبية المخالفة حيث تم رصد عقود نفايات منتهيه المدة ضمن المخالفات، وتم إعدام كمية من الكيماويات المنتهيه الصلاحية بأحد معامل التحاليل..

‎وأضاف ان تلك الحملات تأتي نفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال الفساد وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع روافد تقديم الخدمات للمواطنين بالمواقع والمنشآت الخدمية وفي مقدمتها منشآت الخدمة الطبية والعلاج حرصا على الصحة العامة وعلى حق الدولة وحق المواطنين بجميع المحافظات المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزرات المعنية، وفى إطار التعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية
غلق 35 منشأة غير مرخصة وإعدام مواد كيماوية في حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية

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