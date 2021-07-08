بروتوكول تعاون لإقامة محطة صرف بالشروق الصناعية في الخانكة



حضر التوقيع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه شرق القاهرة الكبرى، والمهندس جمال محمد غانم رئيس قطاع المشروعات الصناعية، والمهندس أحمد محمود إبراهيم رئيس قطاع الشئون الفنية، وعصام عبدالرازق أبو العلا رئيس الإدارة المركزية للأجهزة المعاونة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، وشاكر عمارة مدير عام الشئون القانونية.







يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتضافر جهود كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية.

وجرى الاستعانة بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لما لديها من الخبرات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال المشروعات والمجمعات الصناعية، وتصميم وإنشاء المرافق والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية ومحطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي والعام والإشراف على تنفيذها.



وجرى الاتفاق على إنشاء محطة الصرف العام وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة للقيام بإعداد مستندات طرح تنفيذ أعمال المحطة بتكلفة 83 مليون جنيه بطاقة 3500م3يوم (معالجة ثلاثية) وفقا لمتطلبات المحافظة الحالية ومن ثم طرحها على الشركات المتخصصة، واستكمال جميع ما يلزم من أعمال دراسة وتقييم للعطاءات المقدمة لاختيار أفضلها فنيا وسعريا.

والمحطة مصممة لتعمل بنظام المعالجة الثلاثية لناتج الصرف الصناعي، بحيث يمكن إعادة استخدام المياه في مجالات أخرى، وبما يقلل من الأضرار الناتجة من صرفها بدون معالجة على شبكة الصرف الصناعي والحفاظ على البيئة كما يمكن عمل إعادة تدوير لمخلفات الصرف الصناعي، وبما يحقق عائد وذلك للحد من الإخطار التي قد تنتج من عدم معالجتها.



وأكد المحافظ أنه جرى التنسيق خلال الشهور الماضية مع هيئة التنمية الصناعية برئاسة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة والجهاز التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية والتعدينية لإنشاء تلك المحطة لخدمة المناطق الصناعية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الأصعدة، وأن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على ضرورة أن تكون المعالجة ثلاثية لمحطة المعالجة لإعادة استخدامها في مجالات أخرى.

وأكد المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن الجهاز له خبرة كبيرة في إنشاء محطات المياه والمعالجة والصرف في معظم محافظات الجمهورية، موضحا أن الجهاز يقوم منذ إنشاؤه بالقيام بأعمال إنشاء المشروعات القومية من خلال وزارة التجارة والصناعة وكان آخرها مشروع نقل مدابغ مدينة العبور بمصر القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر، وسوف يكون هناك تعاون في مجالات كثيرة مع محافظة القليوبية خاصة وأن الجهاز يمتلك خبرة كبيرة في مجالات عدة منها إنشاء المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، وهذا البروتوكول هو نتاج التعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة والهيئة لخدمة أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتحقيق التنمية المستدامة بالقليوبية.

وقع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، بروتوكول تعاون لإقامة محطة صرف عام وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية.