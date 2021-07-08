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ألمانيا تناشد روسيا عدم إعاقة وصول المساعدات لشمال سوريا

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
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ناشد وزير التنمية الألماني غيرد مولر روسيا عدم إعاقة وصول المساعدات الأممية لملايين الأشخاص في شمال سوريا.

وقال مولر لصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينين" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس إنه يتعين على الحكومة الروسية أن تضمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استمرار وصول منظمات الإغاثة عبر المعبر الحدودي الوحيد باب الهوى.

وتابع الوزير الألماني قائلا: "التهديد بوقف تمديد فتح المعبر في شمال سورية أمام المساعدات الإنسانية، ليس مقبولاً".

يشار إلى أنه يمر عبر معبر باب الهوى يوميا شاحنات تنقل مساعدات من تركيا إلى منطقة الثوار السورية.

ومن المحتمل أن ينتهي ذلك في 10 يوليو الجاري إذا لم يتفق مجلس الأمن الأممي على تمديد فتح المعبر الحدودي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى استخدام حق الفيتو ضد التمديد.

ومن المنظور الروسي، فإنه من الممكن نقل المساعدات الأممية عبر دمشق.

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