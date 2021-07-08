Advertisements

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعقد إجتماع مع المطورين الصناعيين

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

في إطار عقد الاجتماعات الدورية بين الهيئة الاقتصادية والمطورين الصناعيين والشركات العاملة بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة اجتمع اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية مع بعض الشركات والمطورين بالمنطقة الجنوبية وذلك للبحث والنظر إلى الصعوبات التي تواجه الشركات للتغلب عليها.

وخلال اللقاء مع الشركات والمطورين تم شرح تنظيم قواعد الاستيراد والتصدير إلى الشركات المتواجدة بالمنطقة والرد على استفسارات المطورين في هذا الشأن وتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية لهم وتحقيق أهداف الهيئة من توطين الصناعات وإحلال الواردات وتوفير فرص عمل مباشرة وذلك عقب إصدار السيد. رئيس الوزراء قرار رقم 21 لسنة 2021 باعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من والي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتناول الاجتماع.

حضر الاجتماع اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك والأستاذ أحمد أبو المجد مدير عام مساعد الضرائب والجمارك بالهيئة.

 

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ ساعة و 10 دقيقة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. شيما صابر تنشر صورة جريئة لها بصحبة زوجها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 9 ساعات

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل