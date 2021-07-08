المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعقد إجتماع مع المطورين الصناعيين

في إطار عقد الاجتماعات الدورية بين الهيئة الاقتصادية والمطورين الصناعيين والشركات العاملة بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة اجتمع اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية مع بعض الشركات والمطورين بالمنطقة الجنوبية وذلك للبحث والنظر إلى الصعوبات التي تواجه الشركات للتغلب عليها.

وخلال اللقاء مع الشركات والمطورين تم شرح تنظيم قواعد الاستيراد والتصدير إلى الشركات المتواجدة بالمنطقة والرد على استفسارات المطورين في هذا الشأن وتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية لهم وتحقيق أهداف الهيئة من توطين الصناعات وإحلال الواردات وتوفير فرص عمل مباشرة وذلك عقب إصدار السيد. رئيس الوزراء قرار رقم 21 لسنة 2021 باعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من والي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتناول الاجتماع.

حضر الاجتماع اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك والأستاذ أحمد أبو المجد مدير عام مساعد الضرائب والجمارك بالهيئة.