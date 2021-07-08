محافظ الفيوم يوجه باسترداد أراضي أملاك الدولة بمنشأة طنطاوي وطرحها في مزاد علني

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وما تم تحريره من عقود بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضًا ـ ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الأسبوع الماضي، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.





وجه محافظ الفيوم، بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لإقامة مشروعات خدمية لأهالي المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحالات غير الجادة لتقنين أوضاعهم، موجهًا رئيس مركز ومدينة سنورس باسترداد أراضي أملاك الدولة بقرية بمنشاة طنطاوي وطرحها في مزاد علني، في حال عدم استغلالها في أي مشروعات خدمية.



