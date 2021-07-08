محافظ الفيوم يوجه باسترداد أراضي أملاك الدولة بمنشأة طنطاوي وطرحها في مزاد علني

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محافظ الفيوم يوجه باسترداد أراضي أملاك الدولة بمنشأة طنطاوي وطرحها في مزاد علني
الخميس 08/يوليو/2021 - 01:49 م
الفيوم: ريهام على
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واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وما تم تحريره من عقود بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضًا ـ ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الأسبوع الماضي، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.
وجه محافظ الفيوم، بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لإقامة مشروعات خدمية لأهالي المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحالات غير الجادة لتقنين أوضاعهم، موجهًا رئيس مركز ومدينة سنورس باسترداد أراضي أملاك الدولة بقرية بمنشاة طنطاوي وطرحها في مزاد علني، في حال عدم استغلالها في أي مشروعات خدمية.
وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة الدورية، ووضع مخططات زمنية محددة مع الالتزام بنموذج عمل ثابت، لإنجاز ملف التقنين، حفاظًا على مقدرات الوطن وحق الشعب.
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