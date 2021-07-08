حلمت بلقائه.. من هي قارئة القرآن أمام الرئيس السيسي بمؤتمر التعاون الإسلامي؟

بصوت عذب وملابس محتشمة، نالت الزهراء لايق ابنة محافظة كفر الشيخ، إعجاب جميع حضور المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أثناء تلاوة القرآن.





يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قارئة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي.





١. تلت الزهراء لايق ابنة قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، القرآن في افتتاح منظمة التعاون الإسلامي.





٢. تميزت بصوتها العذب في تلاوة القرآن الكريم.





٣. حلمت بلقاء الرئيس السيسي، وتحقق الحلم بتلاوة آيات الذكر الحكيم أمامه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.





٤. حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في تلاوة القرآن الكريم، وصاحبة الصوت الماسي.





٥. وحازت على المركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي "شارك من البيت" للقرآن الكريم وتجويده والتي نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.





٦. تحافظ على قراءة القرآن بصفة مستمرة ولها ورد يومي في التلاوة، وتستمع إلى القرآن بأصوات مشاهير وكبار القراء





٧. حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدار 6 سنوات متتالية.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل، مقر المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



