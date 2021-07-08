"أبو الغيط" يترأس اجتماع الدورة الـ(51) للجنة العمل العربي المشترك (صور)

ترأس معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس اجتماع الدورة الـ(51) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي انعقدت بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة بحضور الأمناء العامين المساعدين لجامعة الدول العربية ورؤساء الأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة أعضاء الملتقى.





وقال أبو الغيط في كلمته:"حضرت إلى هنا العام الماضي وكان هذا المبني متواجدًا في إشارة إلى فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وقمت بزيارة منجزه لتفقد المنشآت، ووجدت اليوم إنجاز لايصدق في هذه الفترة الزمنية الضيقة جدا".





وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية:"أتوقع أن تشكل مدينة العلمين الجديدة مستقبلا لمصر الحديثة، فهي نموذج الراقي المتميز للمدن التى ستحمل واجهتنا الى المستقبل".





وتابع أبو الغيط:" شاهدت اليوم منجزا حديثا بمعنى الكلمة، يواكب التطورات التكنولوجية في العالم المعاصر علي نحو يضيف بالتأكيد لإنجازات هذا الصرح، بدولة حديثة وحكومة قادرة".





وأكد أن موضوع الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يتناول الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها في المنطقة العربية، وقال: "نعيش عصرًا تشكل فيه البيانات والمعلومات موردًا أساسيا من موارد النمو الاقتصادي".





وقال إن البيانات والمعلومات هى بترول هذا العصر كما يقولون معربًا عن أمله في خروج الاجتماعات بتوصيات من شأنها الوصول إلى رؤى ومقترحات بخصوص موضوع الدورة ٥١ للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.





من جانبه تحدث الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية عن أنه تم إنشاء فرع الاكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، ايمانا من الأكاديمية بدورها في بناء العنصر البشري ودورها في دعم خطة التنمية الاقتصادية في دولة المقر جمهورية مصر العربية.





فقد كانت لها رؤية في التواجد فيما تقوم به الدولة بإنشائه من مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والتي تعتبر عاصمة مصر الجديدة للسياحة على ساحل البحر المتوسط، حيث تعتبر الأكاديمية أول جامعة تتواجد في أحد المدن الجديدة التي تقيمها جمهورية مصر العربية، وهي أيضا المشروع الوحيد الذي بدأ العمل بمدينة العلمين الجديدة.





وأشار إلى أن فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة تم به انشاء كليات لأول مرة في نطاق الأكاديمية مثل كلية طب الأسنان وكلية الذكاء الاصطناعي وكلية الصيدلة، وبشراكة مع كبري والجامعات العالمية، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وبناء جيل جديد من الجامعات الذكية، حيث تعتبر الاكاديمية هي إحدى المؤسسات الرائدة في إنشاء الجامعات الذكية والمتمثلة في فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.



