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فريق طب شرعي بالبحر الأحمر يبدأ تشريح جثة امرأة عثر عليها داخل شقتها بالغردقة

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
محمد طه
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بدأ فريق من الطب الشرعي بالبحر الأحمر، فى تشريح جثة امرأة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، اليوم، إثر العثور عليها جثة هامدة وإلى جوارها طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والتي حررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت شهدت منطقة ستوب شوب، بمدينة الغردقة واقعة العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر تدعي إيمان، 36 عاما، وبجوارها طفلتها، 4 سنوات.

وكشفت التحريات أن الوفاة وقعت منذ يومين وظلت الطفلة إلى جوار والدتها، مؤكدة أن شقيقة المتوفية تواصلت معها هاتفيا فردت الطفلة على التليفون قائلة: ماما نايمة، وعندما تكرر الأمر شكت شقيقتها في الأمر فقصدت شقتها وبمساعدة الجيران تم كسر الباب ليكتشفوا وجود جثة إيمان، بملابس داخلية وإلى جوارها طفلتها في انتظار أن تستيقظ من النوم، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات وتولت خالة الطفلة أمرها وأكد جيرانها أن الطفلة بصحة جيدة.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام رئيس مباحث القسم والرائد مصطفى حلمي معاون اول ومعاينة الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ اللازم.

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