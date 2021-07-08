"قبلها عنوة".. استمرار حبس المتهم بالتحرش بطفلة داخل مكتبه بأوسيم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير فيديو التحرش بطفلة تبلغ من العمر ١٢ عامًا على يد شريكه داخل مكتبه بأوسيم



وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، في واقعة التحرش بطفلة على يد صاحب مكتبة، أن مصور الفيديو كان صاحب للمتهم، وكان شريكه في مكتب للأجهزة الكهربائية.



واستمعت النيابة، لأقوال مصور الفيديو، قائلًا، "كنت بنتقم منه"، مشيرًا إلى أن هناك خلافات تجارية بينهم وعدم سداد المتهم لمبالغ مالية له، فقام بتصويره أثناء تقبيله للطفلة ذات الثانية عشر من عمرها، لكي ينتقم منه.



واوضحت التحقيقات، أن والدة الطفلة تعمل لدى المتهم بشركته، بمقابل مبلغ ٥٠ جنيه في اليوم، لأنها لا تستطع انفاق على نجلتها بسبب وفاة زوجها.



واضافت التحقيقات، أن السيدة قامت بشراء أجهزة كهربائية منه، فاصبحت مدينة له بمبالغ كثيرة مقابل شرائها للأجهزة، فجعل السيدة تكتب على نفسها شيكات وإيصالات.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل ذلك وقام بتقديم الايصالات فيما صدر ضدها أكثر من ٣٠ حكما قضائيا في الفترة الأخيرة.



باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة تحرش طفلة ١٢ عامًا على يد صاحب شركة بأوسيم، فاستمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة، قائلة،"اتفاجئت أنه تحرش بها".



وافادت السيدة في اقوالها أمام النيابة، انها تفاجئت أن المتهم استغل غيابها أثناء تاديه عملها في مكتبه، وقام بتحرش نجلتها، وكانت الطفلة خائفة من ابلاغ والدتها.



استمرار حبس المتهم بالتحرش بطفلة داخل مكتبه بأوسيم



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بهتك عرض طفلة ١٢ عام داخل مكتب بمنطقة أوسيم ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية.



وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، في واقعة التحرش بطفلة على يد صاحب مكتبة، أن مصور الفيديو كان صاحب للمتهم، وكان شريكه في مكتب للأجهزة الكهربائية.



واستمعت النيابة، لأقوال مصور الفيديو، قائلًا، "كنت بنتقم منه"، مشيرًا إلى أن هناك خلافات تجارية بينهم وعدم سداد المتهم لمبالغ مالية له، فقام بتصويره أثناء تقبيله للطفلة ذات الثانية عشر من عمرها، لكي ينتقم منه.



واوضحت التحقيقات، أن والدة الطفلة تعمل لدى المتهم بشركته، بمقابل مبلغ ٥٠ جنيه في اليوم، لأنها لا تستطع انفاق على نجلتها بسبب وفاة زوجها.



واضافت التحقيقات، أن السيدة قامت بشراء أجهزة كهربائية منه، فاصبحت مدينة له بمبالغ كثيرة مقابل شرائها للأجهزة، فجعل السيدة تكتب على نفسها شيكات وإيصالات.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل ذلك وقام بتقديم الايصالات فيما صدر ضدها أكثر من ٣٠ حكما قضائيا في الفترة الأخيرة.



أدلى المتهم التحرش بطفلة داخل مكتب بأوسيم، في محافظة الجيزة، ومحاولة تقبيلها عنوة، ولمس مناطق حساسة في جسدها، في أحد المكاتب بأوسيم، باعترافات تفصيلية حول طريقة استدراج الطفلة.



وقال المتهم الذي يعمل في إحدى شركات تجارة الهاتف المحمول، ولديه معلومات جنائية، إن والدة الطفلة تعمل لديه في المكتب، والطفلة اعتادت على المجئ إلى المكتب مع والدتها



وأشار إلى أنه استدرج الطفلة إلى مكتبه، وهتك عرضها، داخل مقر الشركة عمله عندما كانت بصحبة والدتها في المكتب.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص (موظف) وهو يتحرش بطفلة (12 عاما) داخل مكتبة بالجيزة ويحاول تقبيلها عنوة، وملامسة أماكن حساسة في جسدها.



والتقطت كاميرا المراقبة لحظة إجبار الشخص الطفلة للانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها.



وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه.



وكشفت الطفلة التي تعرضت للتحرش داخل مكتب في منطقة أوسيم بالجيزة، والمعروفة بـ"طفلة الجيزة"، تفاصيل الفيديو الذي انتشر عندما كان شخص يحتضنها بالقوة ويقبلها عنوة.



وقالت الطفلة، في التحقيقات إنها طالبة، وكانت والدتها تأخذها معها إلى محل عملها وهو عبارة عن مكتب للمتهم الذي استغل ترددها على هذا المكان وأن الطفلة تعرفه معرفة جيدة وفعل معها هذا الأمر.



وأشارت إلى أنها خافت من إبلاغ أمها بما حدث لأن والدتها تعمل لدى المتهم.



وفجرت التحقيقات مفاجأة أخرى، وهي أن الشخص الذي نشر الفيديو الذي وثق هذه الجريمة هو شريك سابق للمتهم.



وبعد أن تم ضبط المتهم أقر بجريمته، وأيضا تم ضبط الشخص الذي نشر الفيديو والذي اعترف هو الآخر بنشره للفيديو.



