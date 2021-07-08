إظهار البعدين الجمالي والحضاري.. محافظ الفيوم يبحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل، وإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ عبد الرحمن يوسف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع بحث أليات العمل بمنظومة النظافة من خلال التعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، واختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم، تشمل دلة، والمسلة ، ولطف الله، والمنطقة الصناعية، لبدء كافة أعمال النظافة، والجمع المنزلي، والتجميل، ورفع الإشغالات بتلك المناطق، بمساعدة المجتمع المحلي، والقيادات الطبيعية، والمؤثرين تجاريًا، ودراسة قدرة المنظومة ومعرفة مدى تأثيرها في المظهر العام لتلك المناطق، على أن يتم تطبيقها تباعًا على باقي أحياء المحافظة.





‏وأكد المحافظ على توفير عدد من عمال النظافة والسائقين من ديوان عام المحافظة ومديرية التموين لسد العجز بمجلس مدينة الفيوم، موجها رئيس المدينة بحصر كافة المعدات، وإعادة توزيع عمال النظافة على الأحياء.



