Advertisements

إظهار البعدين الجمالي والحضاري.. محافظ الفيوم يبحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements
واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل، وإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ عبد الرحمن يوسف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع بحث أليات العمل بمنظومة النظافة من خلال التعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، واختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم، تشمل دلة، والمسلة، ولطف الله، والمنطقة الصناعية، لبدء كافة أعمال النظافة، والجمع المنزلي، والتجميل، ورفع الإشغالات بتلك المناطق، بمساعدة المجتمع المحلي، والقيادات الطبيعية، والمؤثرين تجاريًا، ودراسة قدرة المنظومة ومعرفة مدى تأثيرها في المظهر العام لتلك المناطق، على أن يتم تطبيقها تباعًا على باقي أحياء المحافظة.

‏وأكد المحافظ على توفير عدد من عمال النظافة والسائقين من ديوان عام المحافظة ومديرية التموين لسد العجز بمجلس مدينة الفيوم، موجها رئيس المدينة بحصر كافة المعدات، وإعادة توزيع عمال النظافة على الأحياء.

‏ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، لنظافة الطريق الدائري كاملًا والاستعانة بمعدات وعمال مجالس مدن المحافظة.
إظهار البعدين الجمالي والحضاري.. محافظ الفيوم يبحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل
إظهار البعدين الجمالي والحضاري.. محافظ الفيوم يبحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. شيما صابر تنشر صورة جريئة لها بصحبة زوجها

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 15 ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ ساعة و 9 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل