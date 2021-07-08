إظهار البعدين الجمالي والحضاري.. محافظ الفيوم يبحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل

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إظهار البعدين الجمالي والحضاري.. محافظ الفيوم يبحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل
الخميس 08/يوليو/2021 - 01:54 م
الفيوم: ريهام على
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واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحث آليات العمل بمنظومة النظافة والتجميل، وإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ عبد الرحمن يوسف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع بحث أليات العمل بمنظومة النظافة من خلال التعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، واختيار 4 مناطق بمدينة الفيوم، تشمل دلة، والمسلة، ولطف الله، والمنطقة الصناعية، لبدء كافة أعمال النظافة، والجمع المنزلي، والتجميل، ورفع الإشغالات بتلك المناطق، بمساعدة المجتمع المحلي، والقيادات الطبيعية، والمؤثرين تجاريًا، ودراسة قدرة المنظومة ومعرفة مدى تأثيرها في المظهر العام لتلك المناطق، على أن يتم تطبيقها تباعًا على باقي أحياء المحافظة.
وأكد المحافظ على توفير عدد من عمال النظافة والسائقين من ديوان عام المحافظة ومديرية التموين لسد العجز بمجلس مدينة الفيوم، موجها رئيس المدينة بحصر كافة المعدات، وإعادة توزيع عمال النظافة على الأحياء.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، لنظافة الطريق الدائري كاملًا والاستعانة بمعدات وعمال مجالس مدن المحافظة.
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