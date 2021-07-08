جامعة الدول العربية تقترح تشكيل مجلس استشاري للذكاء الاصطناعي

اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تشكيل مجلس استشاري عربي يضم مختصين من المنظمات والدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، للاشراف على وضع استراتيجية عربية في هذا المجال؛ بما يساهم في بناء القدرات وتقديم المشورة والدعم الفني اللازم للدول الأعضاء.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، خلال رئاسته لأعمال الدورة (51) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي انعقدت اليوم لأول مرة حضورياً بالكامل منذ بداية جائحة "كورونا"، وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وقد عقدت الدورة تحت عنوان "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودور مؤسسات العمل العربي".

ولفت أبو الغيط إلى الارتباط الوثيق بين موضوعي التحول الرقمي وأمن البيانات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن موضوع أمن البيانات شهد مؤخراً تطورات هامة على الصعيد الدولي.. داعياً إلى التعاون وتكاتف الجهود على المستوى العربي للدفاع عن المصالح العربية.

وتطرق أبو الغيط ،في كلمته، إلى بعض الجهود التي تبذل في مجال أمن المعلومات، وحث على التسريع في وضع سياسات عربية تهتم ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.