"الأنصاري" يوجه بإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة تيسيراً للحركة المرورية بمدينة الفيوم

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"الأنصاري" يوجه بإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة تيسيراً للحركة المرورية بمدينة الفيوم
الخميس 08/يوليو/2021 - 01:58 م
الفيوم: ريهام على
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ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس أيمن عزت السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية، للقضاء على المواقف العشوائية بمدينة الفيوم، فضلًا عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم بجوار موقف سنهور،كموقف لسيارات الأجرة لإحكام السيطرة عليها.
ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد، بعقد لقاء يضم مدير إدارة المواقف، ورئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير إدارة المرور، لدراسة السعة الإستيعابية للأماكن المطروحة كمواقف سيارات وكيفية استغلالها، والرفع المساحي لها.
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