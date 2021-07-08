"الأنصاري" يوجه بإعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة تيسيراً للحركة المرورية بمدينة الفيوم





ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس أيمن عزت السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إعادة تنظيم مواقف سيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية، للقضاء على المواقف العشوائية بمدينة الفيوم، فضلًا عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم بجوار موقف سنهور،كموقف لسيارات الأجرة لإحكام السيطرة عليها.

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ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد، بعقد لقاء يضم مدير إدارة المواقف، ورئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير إدارة المرور، لدراسة السعة الإستيعابية للأماكن المطروحة كمواقف سيارات وكيفية استغلالها، والرفع المساحي لها.



