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صبا مبارك تنشر جلسة تصوير جديدة لها عبر "إنستجرام"

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة صبا مبارك عدد من الصور من جلسة تصوير جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع مجلة ماري كلير، ظهرت فيها بملابس وإطلالات مختلفة من ماركة جوتشي. 


وعلقت صبا مبارك على الصور قائلة:" إنّ الحياة أكثر تعقيداً من أن توصف بالسعيدة أو التعيسة، فهي مزيج من كلّ المشاعر. أمّا السعادة، فمفهوم شخصيّ تماماً يختلف تعريفه من شخص إلى آخر، ولا يمكنك أن تُشركي الجميع في تعريف موحّد له".


واستطردت صبا مبارك:" أعرف معنى الحبّ وتعلّمت معنى البهجة، أمّا السعادة فهي بالنسبة إليّ مفهوم كبير، وإنّ تعريفها بشيء معيّن يعني أنّها لن تتحقّق إلّا بالوصول إلى محتوى هذا التعريف... لن يستطيع أحد أن يكون سعيداً طوال الوقت، لكن باستطاعتك أن تعيشي يوماً جميلاً ومبهجاً".

صبا مبارك تدعم فلسطين 

حرصت الفنانة صبا مبارك على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وشاركت صورة تتضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت صبا مبارك على الصورة: "صرخ الأقصى فنادت كنيسة القيامة لبيك يا أقصى لبيك"، وذلك أثناء القصف العنيف على أهالي غزة في مايو الماضي.

صبا مبارك تدعم حورية فرغلي 


أيضا وجهت الفنانة صبا مبارك الدعم للفنانة حورية فرغلي بعد تعافيها عقب إجراء 4 عمليات ناجحة في الأنف. 
ونشرت صبا مبارك  صورة لحرية فرغلي بعد تعافيها  وعلقت قائلة: "الف حمد و شكر لله علي السلامة يا حورية يا قمر".


وكانت قد أعلنت النجمة حورية عودتها إلى مصر بعد أربع عمليات جراحية ناجحة لها في الأنف.


ونشرت حورية صورة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".
أكدت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات لـ "صدى البلد "أنها تستعد للخضوع للعملية الجراحي الرابعة والأخيرة فى أنفها منذ ثلاثة أسابيع مع الطبيب الأمريكى  العالمى  بريومى في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأضافت: "العملية الثالثة أجريتها بنجاح الحمد لله، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً".

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