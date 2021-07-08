أسقف الخدمات بالكنيسة: اتفاقية التعاون مع «القوى العاملة» تستهدف تدريب 800 شاب

قال الأنبا يوليوس أسقف الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الاتفاقية الموقعة بين الكنيسة ووزارة القوى العاملة مؤشر ايجابي لكل الشباب، بجهود التعاون مع الوزارة.



واشار الأنبا يوليوس الى ان أهم بنود الاتفاق السلامة والامن، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، مؤكدا أن مراكز التدريب ستكون مفتوحة للشباب بكافة المحافظات.



وتابع “ اتفاقية التعاون تستهدف تدريب 800 فرد من الشباب بالكنائس، كما سيتم دعم مراكز التدريب الخاصة بأسقفية الخدمات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم اعتمادها من جانب الوزارة”



وأضاف انه سيتم إقامة ملتقى توظيف للخريجين بالتعاوزن مع الوزارة، بجانب دعم العمالة غير المنتظمة بالكنائس.



وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة القوى العاملة بحضور محمد سعفان.



وشارك في حضور فعاليات توقيع الإتفاقية وفد من وزارة القوى العاملة، الانبا يوليوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر القديمة وأسقف الخدمات.