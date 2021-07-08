محافظ الفيوم يبحث تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية (صور)

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محافظ الفيوم يبحث تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية (صور)
الخميس 08/يوليو/2021 - 02:00 م
الفيوم: ريهام على
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بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مؤسسة في محبة الرحمن الخيرية تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والأستاذة نادية ذكي رئيس مجلس أمناء مؤسسة في محبة الرحمن، والمهندس عادل عبد المنعم رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول أهم الأعمال الخيرية التي تقوم بها المؤسسة، وأهدافها التي تتضمن القيام بتنمية مجتمعية واقتصادية للنهوض بمستوى المرأة المعيلة، ومساعدة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى دعم القطاع الصحي، وكيفية توظيفها في القرى الأكثر احتياجًا.
ولفت، آن المحافظ وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحديد قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى حصر كافة احتياجات القرية، وعمل نموذج محدد لتنفيذ تلك الاحتياجات، وحل مشاكل القرية كاملًا، من خلال التشبيك وتوزيع الاحتياجات بين أجهزة الدولة ومؤسسة في محبة الرحمن، بضوابط محددة ومنظمة، لتعميمها على بعض القرى.
وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في العديد من القطاعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، مؤكدًا على أهمية الاستمرارية في الاعمال الخيرية.
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