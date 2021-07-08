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محافظ الفيوم يبحث تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مؤسسة في محبة الرحمن الخيرية تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والأستاذة نادية ذكي رئيس مجلس أمناء مؤسسة في محبة الرحمن، والمهندس عادل عبد المنعم رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول أهم الأعمال الخيرية التي تقوم بها المؤسسة، وأهدافها التي تتضمن القيام بتنمية مجتمعية واقتصادية للنهوض بمستوى المرأة المعيلة، ومساعدة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى دعم القطاع الصحي، وكيفية توظيفها في القرى الأكثر احتياجًا.

ولفت، آن المحافظ وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحديد قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى حصر كافة احتياجات القرية، وعمل نموذج محدد لتنفيذ تلك الاحتياجات، وحل مشاكل القرية كاملًا، من خلال التشبيك وتوزيع الاحتياجات بين أجهزة الدولة ومؤسسة في محبة الرحمن، بضوابط محددة ومنظمة، لتعميمها على بعض القرى.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في العديد من القطاعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، مؤكدًا على أهمية الاستمرارية في الاعمال الخيرية.
محافظ الفيوم يبحث تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية (صور)
محافظ الفيوم يبحث تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية (صور)

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