محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة للنظافة بالطريق الدائري (صور)

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محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة للنظافة بالطريق الدائري (صور)
الخميس 08/يوليو/2021 - 02:04 م
الفيوم: ريهام على
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قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات ومخلفات الهدم بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة بدأت صباح اليوم من ميدان عبدالمنعم رياض وتستمر لمدة 3 أيام، لرفع جميع القمامة والمخلفات المتراكمة من جانبي الطريق الدائري وصيانة أعمدة الإنارة واستكمال البلدورات، لافتًا إلي أنه تم تقسيم الحملة إلى عدة تمركزات للمعدات وآلات النظافة والعمال.
وأكد محافظ الفيوم، علي تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، بمشاركة كافة المعدات من زواحف ولوادر وسيارات لسرعة إنجاز الأعمال، موضحًا أن الحملة تأتى فى إطار الخطة الشاملة للحفاظ على النظافة العامة والوصول بمستوي النظافة للوضع المأمول، والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى لمدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.
ووجه المحافظ، بمتابعة أعمال النظافة والصيانة بصفة مستمرة، وتضافر كافة الجهود للنهوض بمنظومة النظافة والخدمات على أرض المحافظة، مؤكدًا علي ضبط جميع المركبات التى تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات على الطرق والتحفظ عليها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى أداء عملهم فى متابعة أعمال النظافة.
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