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المهندسين: ندعم تطبيق الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين المصرية بان النقابة تؤيد وتدعم تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في أبريل ٢٠٢١ والتي تهدف الي ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وقدم حشيش خالص الشكر والتقدير لكل القائمين علي إرثاء قواعد المنظومة الجديدة علي راسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالي لتعاونهم ومجهودهم المتواصل لوصول المنظومة الي حيز التنفيذ مثمنا ومقدرا مشاركة النقابة طبقا لقرار الوزاري رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢١ الصادر في يونيو ٢٠٢١ من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اضافة عدد من المواد الي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

ويؤكد المتحدث الاعلامي علي حرص النقابة الدائم علي نجاح المنظومة الجديدة وتهيب بالسادة المهندسين والسادة أصحاب المكاتب الهندسية والمواطنين الشرفاء الالتزام بإجراءات وخطوات استخراج تراخيص البناء طبقا لمنظومة الإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.

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