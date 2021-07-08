Advertisements

ميليشيا الحوثي تقتحم احتجاجات الأطباء في صنعاء

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
Advertisements


اقتحم القيادي الحوثي مدير هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء عبدالملك جحاف، وعدد من المسلحين إضراباً للموظفين واعتدوا عليهم أمس الأربعاء.

وقال أطباء وممرضون محتجون إن "جحاف هددهم بالسجن والفصل خلال مشاركتهم في إضراب مفتوح للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، بعد أن رفضت الميليشيا صرفها"، مؤكدين أن الإضراب المفتوح تصعيد للإضراب الجزئي الذي كان ينفذ لساعات في الأيام الماضية.

وطالب الأطباء في بيان المجتمع الدولي والمكونات اليمنية بالوقوف إلى جانبهم، مشددين على ضرورة التصدي لحالة الخوف التي تعاني منها الكثير من المؤسسات والخروج للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي سرقتها الميليشيا طوال السنوات الست.

وأفادت مصادر طبية بأن الميليشيا أصابت المستشفى الحكومي الأكبر في اليمن بحالة من الشلل التام، ونهبت إيراداته بعد رفع رسوم التشخيص والمختبرات والكشفيات والرقود إلى ما يعادل القطاع الخاص مع أنه مستشفى حكومي كان يقدم خدماته مجاناً للمواطنين.
وذكرت المصادر أن الميليشيا تذل وتهين الأطباء والممرضين في المستشفى، وتحرم الفقراء والمساكين من العلاج فيما توظف الإيرادات لقتل الشعب اليمني كمجهود حربي.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة الجزائية الابتدائية الحوثية بإعدام 5 مختطفين تعزيرياً، ووفقاً لمحامين فإن الميليشيا وجهت للمختطفين تهماً كيدية أبرزها ممارسة نشاط تجسسي وتخريبي لصالح ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني.

وأفاد المحامون بأن المحكوم عليهم (عرفات الحاشدي، علي الجعماني، باسم الخروجه، سليم حبيش، وأيمن حريش)، كما حكمت على السادس محمد حريش بالسجن 5 سنوات مع وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات.


أخبار تهمك

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. شيما صابر تنشر صورة جريئة لها بصحبة زوجها

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 21 ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل