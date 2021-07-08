مزايدة علنية محلية لتأجير 2 محل تجاري تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي







بناءً على توجيهات الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، بالنشر على الصفحة الرسمية لمركز ومدينة ابشواي لإتاحة الفرصة امام الراغبين للتقدم من المواطنين.



تُعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي عن اجراء المزايدة العلنية المحلية التالي:‏



‏- تأجير عدد 2 محل تجاري تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي ارقام (2،1) الكائنة بجوار ‏عمارة الضرائب بمركز أبشواي ‏وذلك يوم الاحد الموافق 1872021م الساعة الثانية عشر ظهرًا، ‏والاعادة يوم الاحد الموافق 725‏‎ ‎‏ 2021م فى حالة عدم الرسو وللاستفسار عن أي تفاصيل، شراء كراسة الشروط والتقدم للمزاد يرجي التوجه الى ادارة العقود ‏والمشتريات بالوحدة.‏