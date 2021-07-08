الكهرباء توضح مجموعة إرشادات لتقليل استهلاك الثلاجة الطاقة

نشر جهاز تنظيم مرفقق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الارشادات الت تساعد المواطني فى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام ، خاصة تخفيض استهلاك طاقة الأجهز الكهربائية من ضمنها الثلاجة.

وأوضح الجهاز أ تخفيض استهلاك الثلاجة للطاقة الكهربائية من خلال، شراء الأجهزة الاعلى كفاءة والتعرف عليها باقراءة بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة)، وترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم، والحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن(، وعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية، وضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة، والحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مره او مرتين فى السنة على الأقل، والحرص على ازالة الثلج باستمرار.

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