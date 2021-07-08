راموس يعبر عن فرحته بالأنتقال لباريس سان جيرمان

عبر الإسباني سيرجيو راموس عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان وبدء مشوار جديد في مسيرته الكروية.





وأعلن نادي باريس سان جيرمان منذ قليل تعاقده رسميًا مع الإسباني سيرجيو راموس حتى عام ٢٠٢٣ ليصبح ثالث الصفقات التي يبرمها النادي الفرنسي استعدادًا للموسم الجديد.





وصرح راموس للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان قائلًا :""إنها لحظة خاصة جداً بالنسبة لي، أنا سعيد بالانضمام لباريس سان جيرمان وهذا التغيير مهم في حياتي، وتحدٍ جديد بالنسبة لي".





وأضاف :" لقد جئت إلى هنا برغبة كبيرة للعمل الجاد والفوز بالألقاب".





وتابع :"أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من هذا المشروع الطموح ، أن أكون جزءًا من هذا الفريق مع العديد من اللاعبين الرائعين".





الجدير بالذكر سيرجيو راموس أصبح الصفقة الثالثة التي يتعاقد مع باريس سان جيرمان بعد الدولي الهولندي فاليندوم، والمغربي أشرف حكيمي.