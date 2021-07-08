حمو العربي يقترب من الانضمام لفريق حرس الحدود

اقترب مسؤولي نادي حرس الحدود أحد أندية القسم الثاني بمنطقة بحري من التعاقد مع محمد سيد الشهير بـ"حمو العربي" هداف نادي طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى مسؤولو الاتحاد السكندري وفاركو وأبوقير للأسمدة والأوليمبي اهتمامهم بالتعاقد مع محمد سيد المهاجم الشاب الذي يعد حالياً أحد أبرز المواهب في منطقة الاسكندرية.





ويرغب هداف طلائع الجيش في التوقيع لفريق حرس الحدود في ظل المفاوضات المتقدمة التي جرت بين الطرفين في الفترة الماضية ، وترحيب اللاعب بالانضمام للحرس في الموسم المقبل.