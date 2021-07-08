الزراعة: هذا ما نفعله مع الأضحية قبل العيد بشهر (فيديو)

قال المهندس سعيد دسوقي، مدير التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت بشكل متكامل لتقديم الأضاحي للجماهير من خلال منظومة متبعة من قبل الدولة.





وأشار "دسوقي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أنهم استعدوا لعيد الأضحى منذ أكثر من 6 أشهر، من خلال تجهيز الحيوانات بالدفع الغذائي، وعمل التحصينات اللازمة للحيوان للوصول به لمستوى جيد للبيع.



