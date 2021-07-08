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نادين نسيب تنشر صورة لطفلها من كواليس أحدث اعمالها

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 
وظهر في الصورة ابن نادين نسيب نجيم وهو يشاهد والدته أثناء تصوير “صالون زهرة ” من خلف الكاميرا.

 
وعلقت نادين نسيب نجيم علي الصور، قائلة: "بس شوف خدوده اسم الله يخز العين بصير بضحك طالعين لبرا من ال 🎧 بس كيف شفتولي هل مخرج الصغير؟ يؤبرني انا #ام_جوڤاني_هاڤن#نادين_نسيب_نجيم #صالون_زهرة

 
يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم شاركت في الموسم الرمضاني  بمسلسل 2020 ، و كانت قد كشفت عن. دورها فيه قائلة: إنها تلعب شخصية "سما" النقيب في قوى الأمن الداخلي، وتدخل في صراع كبير بين مهنتها والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بعد مقتل شقيقها الضابط جبران من جهة، وبين مشاعرها وتعاطفها مع هذه البيئة الشعبية التي جمعتها بـ صافي من جهةٍ أخرى.

 
مسلسل 2020، تأليف بلال شحادات ونادين جابر، بطولة  قصي خولي، كارمن لبّس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين وآخرين.


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