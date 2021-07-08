Advertisements

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بدون أي لاعبين في بطولة يورو 2020 بعد أن تمكن المنتخب الأنجليزي من الفوز على نظيره الدنماركي في مباراة الدور نصف النهائي يوم أمس الأربعاء.

وبالتالي بات واضحًا المبلغ الذي سيحصل عليه النادي الإسباني من الأتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بخصوص مشاركة لاعبيه في تلك البطولة والذي يقدر بنحو 2.6 مليون يورو.

وكان آخر لاعبي برشلونة الذين تم إقصاؤهم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بالإضافة إلى إيريك جارسيا وبيدري لاعبي المنتخب الاسباني ومارتن برايثوايت من الدنمارك.

في الوقت الذي خرج فيه الثنائي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي برفقة مواطنهم الفرنسي لونجليه والثنائي الهولندي دي يونج وديباي من الدور ثمن النهائي.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 22 ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ أقل من ساعتين

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ نصف ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ ساعة و 25 دقيقة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

02:53 م

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي