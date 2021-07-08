يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو





بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بدون أي لاعبين في بطولة يورو 2020 بعد أن تمكن المنتخب الأنجليزي من الفوز على نظيره الدنماركي في مباراة الدور نصف النهائي يوم أمس الأربعاء.





وبالتالي بات واضحًا المبلغ الذي سيحصل عليه النادي الإسباني من الأتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بخصوص مشاركة لاعبيه في تلك البطولة والذي يقدر بنحو 2.6 مليون يورو.





وكان آخر لاعبي برشلونة الذين تم إقصاؤهم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بالإضافة إلى إيريك جارسيا وبيدري لاعبي المنتخب الاسباني ومارتن برايثوايت من الدنمارك.





في الوقت الذي خرج فيه الثنائي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي برفقة مواطنهم الفرنسي لونجليه والثنائي الهولندي دي يونج وديباي من الدور ثمن النهائي.