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تغليظ عقوبة التحرش على طاولة مجلس النواب الأحد المُقبل

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، الأحد المُقبل، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.


ويتم مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.


كما يناقش المجلس خلال جلسته،الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش.

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