رئيس مدينة سفاجا إغلاق 7 مكاتب لشركات نقل دون تراخيص (صور)

عقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، ظهر اليوم الخميس، اجتماع مع لجنة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بحضور مدير إدارة المواقف وذلك لمراجعة تراخيص الشركات ومتابعة إنشاء المواقف ومناقشة مشروعات النقل بالمدينة والمواقف ومحطات الانتظار.





وأكدت رئيس المدينة فى بيان لها أنه تنفيذ لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تم توقيع برتوكول تعاون مع جهاز النقل البرى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء شبكات نقل حديثة وتعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر.





وأوضحت رئيس المدينة ان منظومة النقل البرى والجماعى سوف تشهد عدد من المشروعات الهامة والتى تعد طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات ولمجابهة زيادة الطلب وتوفير خدمات نقل تتماشى مع النهضة الحضارية لمدن البحر الأحمر.





وأوضحت أن مدينة سفاجا تشهد بالفعل عدد من المشروعات الكبيرة فى قطاع النقل وساحات الانتظار، حيث تم مناقشة تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء خطط وزارة النقل.



