عاجل.. تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز فى كأس مصر





أعلنت إدارة المسابقات في الأتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة سموحة ضد بيراميدز لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





وكان من المقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين يوم الأحد القادم الموافق الحادي عشر من شهر يوليو قبل أن يتم تأجيلها إلى موعد يحدد في وقت لاحق.





وكان بيراميدز قد عبر عقبة فريق نادي العبور بالقليوبية في دور الأثنين والثلاثين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي إحتضنها ملعب إستاد الدفاع الجوي يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر مارس.





في الوقت الذي تمكن فريق نادي سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي من الفوز على فريق نادي دكرنس برباعية مقابل لا شيء يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من فبراير.