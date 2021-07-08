Advertisements

عاجل.. تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز فى كأس مصر

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلنت إدارة المسابقات في الأتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة سموحة ضد بيراميدز لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وكان من المقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين يوم الأحد القادم الموافق الحادي عشر من شهر يوليو قبل أن يتم تأجيلها إلى موعد يحدد في وقت لاحق.

وكان بيراميدز قد عبر عقبة فريق نادي العبور بالقليوبية في دور الأثنين والثلاثين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي إحتضنها ملعب إستاد الدفاع الجوي يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر مارس.

في الوقت الذي تمكن فريق نادي سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي من الفوز على فريق نادي دكرنس برباعية مقابل لا شيء يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من فبراير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وبيراميدز في كأس مصر سموحة

أخبار تهمك

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ ساعة و 25 دقيقة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ أقل من ساعتين

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 19 ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعثة اتحاد طنجة تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

بيراميدز يلتقي وادي دجلة في الدوري المصري

الإعلان عن موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

نهائي الكأس: تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. الفارس الأبيض يتفوق

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

02:53 م

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي