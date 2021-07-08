حبس فتاة قتلت والدها خنقا لسوء معاملته لها بقليوب

أمرت نيابة مركز قليوب بحبس فتاة 16 عاما 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل والدها عامل خردة بسبب سوء معاملته لها ولأخوتها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى، حيث جعلته استغرق في النوم وخنقته بحزام ملابس من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



كما أمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.



وأدلت المتهمه باعترافات تفصيلية في التحقيقات، وقالت إنه بعد وفاة والدتها في شهر يناير الماضي، إثر معاناتها من أمراض مزمنة بالصدر، وعدم اهتمام والدها بها وبأشقائها، حيث تزوج والدها من سيدة أخرى منذ شهر تقريبًا أساء معاملتها وأشقائها ما دفعها للتفكير في التخلص منه.



وأضافت أنها انتظرت خلوده والأسرة للنوم تسللت لغرفته فجرًا وقامت بخنقه باستخدام حزام ملابس من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأرشدت عن الأداة المستخدمة

تلقت الاجهزة الامنية بمركز شرطة قليوب بلاغا بالعثور علي جثة عامل خردة داخل منزله وبها أثار خنق.



أخطرت مديرية أمن القليوبية وتشكل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية وتبين من التحريات أن ابنة المجنى عليه تخلصت منه خنقًا لسوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى.



كما تبين أن القتيل عامل خردة 46 سنة وان الجثة داخل الشقة سكنه بقرية بلقس مركز قليوب حيث توصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية وأن مرتكب الواقعة أبنته 16 سنة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأنها خنقته بعد ان تزوج من اخري بعد وفاة والدتها بمدة قصيرة ومعاملته السيئة لها ولأشقائها وعدم صرفه عليهم والإساءة لهم فقرررت التخلص منه، وخنقته بحزام ملابس وهو نائم داخل غرفة النوم الخاصة به.