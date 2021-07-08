رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه





فجر المدير الفني لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مفاجأة مدوية بعد أن رفض تجديد عقده لموسم جديد وقرر الرحيل رسميًا عن القلعة البيضاء.





وأعلن الإسباني أوجستي جولبي المدير الفني لفريق كرة السلة بالقلعة البيضاء الرحيل عن الزمالك حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وحاولة إدارة الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب الإبقاء عليه لكنه رفض.





وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب أوجستي تغريدة قال فيها " في هذا اليوم قررت عدم تجديد عقدي مع الزمالك "





وأضاف :" كان موسم أشبه بالكابوس ولكنه إنتهى بالطريقة المثالية وسأظل أحتفظ بكل هذه الذكريات العظيمة وأتوجه بالشكر للرئيس حسين لبيب على الجهود التي تم بذلها لدعم النادي خلال الفترة الأخيرة".