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محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس مشروع مول الفرما الجديد بحى الشرق، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وآخر تطورات سير الأعمال به، رافقه خلالها العميد نعمان محمد رئيس حي الشرق والشركة المنفذة واستشاري المشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد مجمل الأعمال التى شهدها المول من خلال شرح تفصيلي لكافة الجوانب المتعلقة بحجم انجاز العمل بالمشروع من الاستشاري المختص، وشدد المحافظ على الانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد الزمنية المقررة تمهيدا لبدء تشغيله قريبا.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وأضاف المحافظ بان المول أصبح جاهزا للتشغيل وسيتم إداراته وتسويقه من خلال احدي الشركات المتخصصة

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام على مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور أرضي وأول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالاضافة الي دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة الي مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحة، وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي،كما تطل الواجهة الشمالية للمول علي مساحة من اللاند سكيب والتي يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما ببورسعيد (صور)

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محافظ بورسعيد بوابة الفجر الفجر

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