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محافظ بورسعيد يناقش آليات تحديث المخطط الاستراتيجي العام (صور)
الخميس 08/يوليو/2021 - 02:59 م
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة آليات تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد، وبحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني
واستعرض "محافظ بورسعيد" آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد، وتم مناقشة التصور والرؤية الكاملة لتحديث المخطط الاستراتيجى مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيرا اننا نسعى لعمل مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق والبيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة.
ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وذلك ليتم اعتماده قريبا من الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق، طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى يحقق تعديل للمناطق الغير مستغلة، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية تماشيا مع توجهات الدولة فى هذا الشأن.
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