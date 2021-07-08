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الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الضوء الأخضر من أجل رحيل واحد من أبرز لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

وأشارت بعض المصادر الخاصة في القلعة البيضاء إلى وجود إتجاه قوي من جانب إدارة القلعة البيضاء بعرض مروان حمدي للبيع في نهاية الموسم أو خروجه على سبيل الإعارة.

وهناك تفكير من جانب الإدارة أيضاً بعرض اللاعب للبيع حال وصول عرض بمبلغ ثمانية ملايين جنيه وسيكون هناك موافقة على رحيله على الرغم من أن الفريق سيكون وقتها قد خسر أكثر من سبعة ملايين جنيه.

حيث إنتقل اللاعب للقلعة البيضاء قادمًا من صفوف فريق نادي مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مقابل 15 مليون جنيه ولم ينجح في تقديم أوراق اعتماده.

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مروان حمدي كارتيرون الزمالك

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