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دورة تدريبية للعامين بالسياحة ضد فيروس كورونا

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية على برتوكول السلامة الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية وذلك بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية

وتأتي الدورة التدريبية فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتي استغرقت يومًا واحدًا، واستهدفت مفتشي الوزارة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب أن هذه الدورة التدريبية جزء من برنامج تحديث بروتوكول السلامة الخاص بالقطاع السياحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ منظمة السياحة العالمية لدعم تعافي صناعة السياحة فى مصر ودول المنطقة، مما يعكس حرص الدولة والوزارة على التنسيق مع المنظمات الدولية للتوافق مع التوصيات الدولية وتحديث أنظمة التقييم لضمان أعلى مستويات السلامة المهنية والصحية فى المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية.

وأضافت أن التدريب شمل على نقاط التحديث للبروتوكول الحالي طبقا للتوصيات الدولية وتحديث نظم تحليل المخاطر لتقييم مدى كفاءة تطبيق البروتوكول فى المنشآت الموجودة بتلك المحافظتين، موضحة إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة استكمال تدريب جميع مفتشي الوزارة بهذه الإدارة بكل من محافظات القاهرة والجيزة والصعيد.

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