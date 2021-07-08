Advertisements

عاجل.. مصرع عنصرين إجرامين في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن العام

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
Advertisements
لقي اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  ينطلق محافظة الدقهلية.

وكانت معلومات أكدتها  تحريات مفتشى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الدقهلية،  اختباء اثنين من العناصر الإجرامية بمركز دكرنس  ومطلوب ضبطهم على ذمة قضايا والاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية  أمنية مكان اختبائهم   وفور وصول القوات وأحكام السيطرة بادر المتهمين لإطلاق وابلا من الرصاص التى بادلتهم  وأسفر ذلك عن مصرعهما.

 وبالفحص تبين مقتل العنصرين المطلوبين على ذمة قضايا وشقيقين.

وعثر بحوزتهما أسلحة نارية وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع الأمن العام حوادث الفجر الفجر التبين إطلاق النيران

أخبار تهمك

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 22 ساعة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ 33 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع أحد العناصر الإجرامية بعد تبادل إطلاق النيران بسوهاج

تفاصيل تصفية عنصر إجرامي جمع ثروة أكثر من ١٠٠ مليون من مواطني الشرقية والدقهلية

عاجل.. مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع "الداخلية"

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

مقتل اثنين من العناصر الإجرامية وإصابة شرطى فى تبادل لإطلاق النار بأسيوط

عاجل.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

02:53 م

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي