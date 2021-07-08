عاجل.. مصرع عنصرين إجرامين في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن العام

لقي اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ينطلق محافظة الدقهلية.





وكانت معلومات أكدتها تحريات مفتشى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الدقهلية، اختباء اثنين من العناصر الإجرامية بمركز دكرنس ومطلوب ضبطهم على ذمة قضايا والاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.





وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية أمنية مكان اختبائهم وفور وصول القوات وأحكام السيطرة بادر المتهمين لإطلاق وابلا من الرصاص التى بادلتهم وأسفر ذلك عن مصرعهما.





و بالفحص تبين مقتل العنصرين المطلوبين على ذمة قضايا وشقيقين.



