ارتفاع طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة الاسبوع الماضي

ذكرت وزارة العمل الأميركية الخميس 8 يوليو أن الإيداعات الأولية للتأمين ضد البطالة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة إلى أن النمو السريع للوظائف الذي شهده النصف الأول من عام 2021 قد يواجه عقبات في الأشهر المقبلة.

وبلغ إجمالي طلبات البطالة لأول مرة 373,000 للأسبوع المنتهي في 3 يوليو، مقارنة مع 350,000 في تقدير Dow Jones.

ويذكر أن مستوى الأسبوع الأسبق قد تم تعديله بالزيادة بمقدار 7000 من 364,000 إلى 371,000 طلب.