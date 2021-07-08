جمعية الأدب المقارن تطلق مؤتمرها السنوي وندوتين خلال أغسطس وديسمبر





عقدت الجمعية المصرية للأدب المقارن، برئاسة الشاعر والناقد الدكتور علاء عبد الهادى، لبحث خطة بدء النشاط الثقافي بداية من الشهر المقبل، بواقع ندوتين شهريًا، إلى جانب التحضير لمؤتمر الجمعية السنوي الذى يعقد في يومى 3 و4 ديسمبر المقبل، وتم تشكيل اللجنة واللجنة المنظمة للمؤتمر.













والمؤتمر يأتي تحت عنوان ""الأدب المقارن والنقد الثقافى"، وحضر الاجتماع الدكتورة فاطمة خليل، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة حلوان، والدكتور أحلام عثمان، أستاذ الأدب الإنجليزى بالجامعة البريطانية، والدكتورة جهاد عواض، أستاذ الأدب العربى بالألسن، وحاتم ربيعـ، أستاذ ورئيس قسم الأدب اللاتينى جامعة القاهرة، والدكتورة والإعلامية سحر سامى، كما اعتذر عن الحضور لأسباب صحية الدكتورة مكارم الغمرى، أستاذ الأدب الروسى ونائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد عليوة أستاذ الادب العربى بكلية دار علوم جامعة القاهرة.

















وكانت الجمعية المصرية للأدب المقارن ة وخلال اجتماع مجلس الإدارة في 2019، جدّد أعضاء مجلس الإدارة الجديد ثقتهم فى الدكتور علاء عبد الهادى رئيسًا للجمعية، وتم انتخاب الدكتورة مكارم الغمرى نائبًا، وتولى كل من الدكتورة فاطمة خليل منصب الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد عليوة منصب أمين الصندوق، وضم مجلس الإدارة الجديد الدكتورة أحلام عثمان، والدكتورة نجلاء أبو عجاج، والدكتورة رشا صالح، والدكتور حاتم ربيع، والدكتور جهاد محمود، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوى، والدكتورة سحر سامي.