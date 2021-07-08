"اللقب الثاني يُراود الطليان".. تاريخ مشاركات منتخب إيطاليا في نهائي أمم أوروبا

ضرب منتخب ايطاليا موعدا ناريا مع نظيره الانجليزي في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في المباراة المقرر لها 11 يوليو الجاري في ختام منافسات البطولة القارية.

منتخب إيطاليا تأهل لنهائي بطولة أمم أوروبا بعدما تخطى عقبة منتخب اسبانيا بالفوز عليه بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية، بينما صعد منتخب انجلترا على حساب منتخب الدنمارك بالفوز عليه 2-1.





ويتطلع منتخب إيطاليا لحصد لقبه الثاني في بطولة أمم أوروبا ليقلص الفارق مع منتخبي ألمانيا واسبانيا الأكثر تتويجًا باللقب الأوروبي حيث توج به كل منهما 3 مرات سابقة، بينما يبحث المنتخب الانجليزي عن التتويج بلقبه الأول بالبطولة.





تاريخ مشاركات منتخب إيطاليا في النهائي الأوروبي





شارك منتخب إيطاليا 3 مرات في نهائي بطولة أمم أوروبا، الأولى كانت عام 1968 وحصد الطليان لقب البطولة عقب الفوز على يوغسلافيا في النهائي بنتيجة 2-0.





أما المشاركة الثانية كانت عام 2000 وخسر اللقب أمام فرنسا بنتيجة 2-1، وفشل في التتويج باللقب عام 2012 بعدما خسر المباراة النهائية أمام منتخب اسبانيا بنتيجة 4 – 0.



