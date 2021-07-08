البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه بختام أخر جلسة في الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، مع .ترقب جلسة مجلس الأمن اليوم و قرارها بشأن سد النهضة .

وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبور "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10184 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة.

لغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 358 مليون ورقة منفذة على 44 ألف عملية ، وتم التداول على 197 سهم، ارتفع منهم نحو 26 أسهم، وانخفض نحو 133 سهم، ولم تتغير مستويات 32 سهم.





واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة امس الأربعاء على أداء إيجابي، ليصعد المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21%، ليصل إلى مستوى 10277 نقطة.





وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 663.982 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع، مقابل توجه العرب الأجانب نحو الشراء .



