محافظ الفيوم يشدد على الالتزام بالأحوزة العمرانية للمدن لتطبيق منظومة التراخيص

أكد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على أن الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة للتراخيص خاصة بالمدن دون القرى، ستأتي اشتراطات القرى في المرحلة القادمة، مشددًا على الالتزام بالأحوزة العمرانية للمدن وتحديد الكتل السكنية بشكل دقيق داخل وخارج الحيز العمراني، والعمل على تفادي السلبيات والاسترشاد بما تم تطبيقه على مدينة الفيوم، مع مراعاة المخطط الاستراتيجي والمخططات التفصيلية للمدن.



