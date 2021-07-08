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ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب
الخميس 08/يوليو/2021 - 03:32 م
غدير أحمد
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يعاني أنطوان جريزمان، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، لضربة جديدة في أزمة الفيديو المسرب، الذي يشارك فيه زميله عثمان ديمبلي لإهانة عمال يابانيين والسخرية منهم.
وكشفت شركة "كونامي" اليابانية، المتخصصة في ألعاب الفيديو، في بيان رسمي، أنها قررت فسخ التعاقد مع جريزمان على ضوء الأحداث الأخيرة التي تحدث مع اللاعب".
وأضافت:" وجاء قرار الشركة مبررت التمييز بكل أنواعه غير مقبول، مطالبةً نادي برشلونة الإسباني بصفته شريكا لها، بتفسير شامل لهذه الواقعة وإيضاح الإجراءات المستقبلية بخصوصها".
وسبق وتم تسريب فيديو لجريزمان وديمبلي، يعود تاريخه إلى عام 2019، يسخران فيه من عمال يابانيين، وهو ما دفع اللاعبين للاعتذار، لكنهما تعرضا لانتقادات واسعة.
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