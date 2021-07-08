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ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يعاني أنطوان جريزمان، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، لضربة جديدة في أزمة الفيديو المسرب، الذي يشارك فيه زميله عثمان ديمبلي لإهانة عمال يابانيين والسخرية منهم.
وكشفت شركة "كونامي" اليابانية، المتخصصة في ألعاب الفيديو، في بيان رسمي، أنها قررت فسخ التعاقد مع جريزمان على ضوء الأحداث الأخيرة التي تحدث مع اللاعب".
وأضافت:" وجاء قرار الشركة مبررت التمييز بكل أنواعه غير مقبول، مطالبةً نادي برشلونة الإسباني بصفته شريكا لها، بتفسير شامل لهذه الواقعة وإيضاح الإجراءات المستقبلية بخصوصها".
وسبق وتم تسريب فيديو لجريزمان وديمبلي، يعود تاريخه إلى عام 2019، يسخران فيه من عمال يابانيين، وهو ما دفع اللاعبين للاعتذار، لكنهما تعرضا لانتقادات واسعة.

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