محافظ الفيوم يوجه بحصر الأراضي الفضاء وأرض المنتفعين داخل الأحوزة العمرانية للمدن

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محافظ الفيوم يوجه بحصر الأراضي الفضاء وأرض المنتفعين داخل الأحوزة العمرانية للمدن
الخميس 08/يوليو/2021 - 03:35 م
الفيوم : ريهام على
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شدد الدكتور Hحمد الأنصارى، محافظ لفيوم، على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وعمل ربط تجريبي مبدأي بينها لتفادي أي معوقات خلال التنفيذ الفعلي، موجهًا بحصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 مترًا، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة، وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير المراكز التكنولوجية، ومدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران، ومسئولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والتخطيط بمجالس المدن.
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