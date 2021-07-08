محافظ الفيوم يوجه بحصر الأراضي الفضاء وأرض المنتفعين داخل الأحوزة العمرانية للمدن

شدد الدكتور Hحمد الأنصارى، محافظ لفيوم، على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وعمل ربط تجريبي مبدأي بينها لتفادي أي معوقات خلال التنفيذ الفعلي، موجهًا بحصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 مترًا، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.



